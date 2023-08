Tensione al confine tra Bielorussia e Polonia: Varsavia invierà fino a 10 mila soldati. Incendio a 37 km da Mosca – Il video

Ieri, 9 agosto, il viceministro dell’Interno polacco, Maciej Wasik, aveva parlato di uno spostamento di 2 mila uomini dell’esercito lungo il confine bielorusso. In meno di 24 ore quella cifra è stata quintuplicata: è il ministro della Difesa Mariusz Blaszczak, in un’intervista alla radio pubblica, ad annunciare che le truppe aggiuntive da posizionare lungo la frontiera potranno salire fino a 10 mila unità. «Avviciniamo l’esercito al confine con la Bielorussia per spaventare l’aggressore in modo che non osi attaccarci», ha spiegato. Nello specifico, il piano di Varsavia prevede che 4 mila militari sostengano direttamente la Guardia di frontiera. E che 6 mila vadano a rinfoltire le file delle riserve. Ma il fronte della guerra iniziata in Ucraina si espande non solo ad Ovest. Anche il territorio russo, nelle ultime ore, è stato nuovamente preso di mira da droni presumibilmente guidati da Kiev. Il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha affermato che i sistemi di difesa aerea russi sono riusciti ad abbattere due velivoli senza pilota. Uno nella zona di Domodedovo e un altro vicino all’autostrada di Minskoe.

Il rogo a Domodedovo

Ed è proprio a Domodedovo che, nelle prime ore di oggi, è scoppiato un vasto incendio che sta minacciando la cittadina a 37 chilometri da Mosca. Sono state udite diverse esplosioni prima dell’alba, ma l’eventuale attacco non è stato ancora rivendicato. A Domodedovo si trova uno degli aeroporti internazionali che servono la capitale russa e, nella notte, il traffico aereo è stato limitato proprio per l’allerta droni. Intanto a Zaporizhzhia, dove sorge la centrale nucleare più grande d’Europa, è allarme per i guasti alla rete elettrica. L’impianto ha perso il collegamento con la linea principale ad alta tensione la scorsa notte: Energoatom, la società statale ucraina per l’energia nucleare, scrive su Telegram che la centrale «è sull’orlo di un altro blackout». In una nota, si legge che l’impianto di Zaporizhzhia, «attualmente occupato, ha perso il collegamento alla sua principale linea di trasmissione di energia esterna con una tensione di 750 kV. In seguito, la centrale è dovuta passare all’unica linea elettrica di riserva da 330 kV disponibile, la cui disconnessione minaccia la perdita di energia esterna».

