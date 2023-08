No! Queste foto non mostrano Osama Bin Laden insieme a Obama, Hillary Clinton e Condoleezza Rice

«Unisci i puntini (e dillo ai cretiniH)». Questa didascalia accompagna un collage di tre foto: in esse vediamo il terrorista Osama Bin Laden in compagnia di diversi politici americani. Ovvero Condoleezza Rice e Hillary Clinton (ex segretarie di Stato Usa) e il 44° Presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Le immagini sono a loro volta accompagnate da un commento, incluso nel collage: «Bet this won’t stay up long», a lasciar supporre qualche oscuro segreto disvelato che le élite hanno interesse a silenziare. Di fatto, queste foto non mostrano Bin Laden insieme a Obama o Clinton o Rice.

Analisi

Ecco l’immagine della condivisione sopracitata:

Le immagini tuttavia potrebbero apparire familiari: circolano infatti sul web da diversi anni. E nessuna di esse è vera. Partiamo con quella che raffigura Obama con una collana di fiori: l’immagine risale al 2005, e come possiamo vedere nella foto archiviata nel web, al fianco dell’ex presidente Usa non stava postando Bin Laden, bensì l’avvocato Andre Wooten. La foto è stata scattata alle Hawaii.

Passiamo al secondo caso, quello che vede protagonista Hillary Clinton. Anche quest’immagine è vecchia di quasi vent’anni: risale infatti al 2004, e nello scatto originale Clinton stringeva la mano del musicista indiano Shubhashish Mukherjee. Non indossava, inoltre, la collana con la stella di David photoshoppata nella foto con Bin Laden.

Da ultimo, è possibile verificare come sia falsa anche la terza foto, quella ritraente il fondamentalista islamico in compagnia di Condoleezza Rice: non si tratta che di un fotomontaggio realizzato nel 2008. In occasione di un concorso lanciato dal sito FreakingNews.com, in cui veniva chiesto ai partecipanti di «ritoccare con Photoshop qualsiasi cosa relativa al primo di aprile».

Conclusioni

Queste foto non mostrano Osama Bin Laden insieme a Obama e Hillary Clinton o Condoleezza Rice. Nessuna delle tre foto è autentica, sono frutto di fotomontaggi che hanno inserito il volto del fondamentalista islamico al fianco degli esponenti politici americani.

