Usa, l’ex funzionario di Obama arrestato per le parole d’odio contro un lavoratore a New York – Il video

La polizia di New York ha arrestato un ex funzionario del Consiglio di sicurezza nazionale dell’amministrazione di Barack Obama dopo che alcuni video pubblicati sui social network lo mostrano utilizzare parole d’odio islamofobiche contro un lavoratore di un carretto di cibo nella Grande Mela. Lo ha reso noto la Cnn. Nel filmato si vede Stuart Seldowitz, 64 anni, schernire l’uomo riguardo la sua provenienza, accusandolo di sostenere Hamas nella guerra in corso con Israele. «Sei favorevole all’uccisione di bambini piccoli», urla Seldowitz al venditore. Quest’ultimo ribatte: «Tu uccidi i bambini, non io». E, infine, l’ex funzionario Usa risponde: «Se uccidessimo 4 mila bambini palestinesi, sai una cosa? Non sarebbe abbastanza!». Seldowitz – scrive l’emittente americana – è stato fermato ieri, mercoledì 22 novembre, con l’accusa preliminare di crimine d’odio, molestia aggravata e stalking. Quando gli è stato chiesto via e-mail un ulteriore commento sui filmati che stanno circolando in rete, il 64enne ha fatto sapere che sarà «Felice di parlare» poiché «nel video non si vede ciò che il venditore ha detto prima». Seldowitz è stato direttore ad interim del dipartimento dell’Asia meridionale del Consiglio di sicurezza nazionale all’inizio degli anni 2000, secondo – scrive la Cnn – una pagina del profilo successivamente rimossa dal sito web del gruppo di pressione “Gotham Government Relations”. Secondo il suo profilo LinkedIn, Seldowitz ha inoltre ricoperto la carica da febbraio 2009 a gennaio 2011 durante l’amministrazione dell’ex presidente Obama.

