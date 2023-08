Palermo, venti euro in più sullo scontrino per il taglio (e il servizio) della torta di compleanno

Dopo il piattino condiviso a 2 euro in Liguria, la divisione del toast alla stessa cifra e pure l’acqua del rubinetto nel conto di un bar a Venezia, c’è un altro scontrino che ha generato malumori e polemiche. In un locale del centro di Palermo, un gruppo di persone ha dovuto pagare venti euro in più per il taglio della torta di compleanno e il relativo servizio. Un euro a testa, quindi, per ogni persona seduta al tavolo, a prescindere – spiega il Giornale di Sicilia – se ci fosse qualche commensale che non mangerà il dolce. In tutta la Penisola. Come testimoniano gli scontrini pubblicati sui social dai vari clienti, i titolari dei locali applicano sovrapprezzi o supplementi a sorpresa per ogni tipo di servizio. La motivazione è sempre la stessa. Ovvero rientrare nelle spese e far fronte, tra le altre cose, ai rincari.

Leggi anche: