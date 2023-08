Roberto Mancini lascia la Nazionale, le ragioni dell’addio: «Una scelta personale»

«Le dimissioni da CT della Nazionale sono state una mia scelta personale». Si apre così il breve messaggio pubblicato sui social da Roberto Mancini, con il quale conferma la notizia delle sue dimissioni da ct della Nazionale di calcio italiana. L’addio del tecnico agli Azzurri è arrivato a sorpresa, a pochi giorni dalla nomina a coordinatore delle rappresentative giovanili Under 20 e Under 21. E a meno di un mese dalla doppia sfida per le qualificazioni agli Europei 2024. Ai quali l’Italia arriverà come detentrice del titolo, conquistato proprio con Mancini – e l’amico e collega Gianluca Vialli – in panchina. La nota on dissipa i dubbi intorno alle cause della sua rinuncia a proseguire alla guida della Nazionale. «Ringrazio il Presidente Gabriele Gravina per la fiducia, insieme a tutti i membri della FIGC», prosegue nel suo messaggio l’allenatore, «saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni. Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell’Europeo 2020». La Figc è già al lavoro per trovare il sostituto: in pole Luciano Spalletti e Antonio Conte, ma nella rosa dei possibili candidati a succedergli ci sono anche due campioni del mondo del 2006.

