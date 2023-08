Primarie presidenziali in Argentina: il più votato è l’ultra-liberista Javier Milei

Argentina al voto, per le elezioni primarie presidenziali: i primi dati ufficiali, con il 62,72% dei seggi scrutinati, segnano un netto vantaggio del candidato ultra-liberista della coalizione La Liberta Avanza (Lla), Javier Milei. Proprio lui, infatti, risulta il più votato in assoluto con il 32,43% delle preferenze. Un netto distacco da chi si colloca in seconda posizione, l’alfiere del peronismo e attuale ministro dell’Economia, Sergio Massa con il 20,68%. Al terzo posto troviamo, con il 16,99%, la candidata della coalizione di centrodestra, Patricia Bullrich.

Leggi anche: