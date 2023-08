Tornano i vaccini anti Covid, via libera da ottobre a quelli aggiornati: a chi sono consigliati

Dal prossimo ottobre torna la vaccinazione anti Covid, la prima dopo la fine dell’emergenza sanitaria e senza obblighi. In autunno il ministero della Salute metterà a disposizione vaccini aggiornati che, nella nuova circolare firmata dal direttore generale Francesco Vaia, sono raccomandati agli over 60, fragili, donne in gravidanza e operatori sanitaria. «In concomitanza con la campagna antinfluenzale per la stagione 2023/24 – scrive Vaia nella circolare del ministero – è previsto l’avvio di una campagna nazionale di vaccinazione anti Covid-19 con l’utilizzo di una nuova formulazione di vaccini a mRna e proteici (formulazione aggiornata monovalente Xbb 1.5), la cui approvazione da parte di Ema e Aifa è prevista per fine estate/inizio autunno e di cui si prevede la disponibilità di dosi a partire dal mese di ottobre».

L’obiettivo della nuova campagna di vaccinazione è di «prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di Covid-19 nelle persone anziane e con elevata fragilità, e proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari». A questi gruppi di perone sarà offerta una dose di richiamo che varrà 12 mesi con un vaccino aggiornato. La vaccinazione è poi consigliata anche per i famigliari e conviventi di soggetti fragili. Ci si potrà vaccinare a distanza di tre mesi dall’ultima dose ricevuta o dall’ultima volta in cui si è risultati positivi. Possibile anche la somministrazione dei vaccini in contemporanea con quello contro l’influenza: «Fatte salve eventuali specifiche indicazioni d’uso – spiega la circolare – sarà possibile la co-somministrazione dei nuovi vaccini aggiornati con altri vaccini (con particolare riferimento al vaccino antinfluenzale)».

