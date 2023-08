Meloni in traghetto in Albania da Edi Rama, gli sfottò sui social: «Le vacanze in Italia troppo care pure per lei…»

Viaggio lampo a Valona per la premier durante le vacanze in Puglia

La premier Giorgia Meloni si è concessa anche una visita in Albania durante la sua vacanza pugliese in una masseria di Ceglie Messapica, nel Brindisino. La premier avrebbe infatti approfittato della vicinanza con l’Albania per prendere un traghetto di linea e raggiungere da Brindisi il porto di Valona, dove ad attenderla c’è il premier Edi Rama. Proprio lui di recente al Foglio aveva raccontato della particolare sintonia con la premier italiana e dell’invito che le aveva fatto proprio in occasione delle sue vacanze in Puglia: «Meloni mi ha detto che avrebbe fatto di tutto per passare a salutarmi, visto che soggiornerà in Puglia», aveva detto il premier albanese. Alla breve gita in Albania avrebbero anche partecipato la sorella Arianna con il marito, il ministro Francesco Lollobrigida.

E sui social sono arrivate puntuali le ironie sul viaggio al di là dell’Adriatico della premier, a pochi giorni dal post di Rama che aveva paragonato l’invasione di turisti italiani in Albania agli sbarchi dei migranti albanesi nel 1991. Un boom legato innanzitutto al caro tariffe che vede la costa albanese ben più conveniente rispetto a quella pugliese e in generale italiana. Da qui nascono meme come quello che vede la premier rivolgersi al suo compagno in spiaggia: «Cento euro ‘n ombrellone e du’ sdraio? Giambru’ arza ‘r culo, annamo ‘n Albania».

