«Putin testa di ca…», la raffica di insulti per il crollo del rublo sul display hackerato in Siberia – Il video

È un messaggio forte e chiaro per il presidente russo Vladimir Putin quello apparso su un display luminoso a Surgut in Siberia, nelle ore in cui Mosca corre ai riparti per arginare il crollo del rublo. In un video diventato rapidamente virale e rilanciato anche dal corrispondente a Mosca del Financial Times, Max Seddon, appare la scritta in cirillico che non usa grandi giri di parole per descrivere lo stato d’animo di una parte dei russi: «Putin è una testa di c… e un ladro. 100 rubli per un euro: ti sei fottuto la testa». La protesta sarebbe opera di un hackeraggio che ha preso di mira un display che solitamente diffonde notizie nella città petrolifera, apparso poco prima che il Cda della Banca centrale russa rialzasse al massimo i tassi per contenere il disastro sul rublo.

Leggi anche: