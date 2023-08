Il pilota muore dopo il decollo, il malore sul volo partito da Miami: costretti all’atterraggio d’emergenza

Un malore in volo e i tentativi di rianimazioni che sono risultati inutili. È morto così un pilota della compagnia Latam dopo il decollo di un aereo che da Miami, in Florida, doveva raggiungere Santiago del Cile. Il velivolo ha dovuto eseguire un atterraggio di emergenza a Panama per favorire le operazioni di soccorso di uno dei tre membri dell’equipaggio di comando, ma è stata la stessa compagnia aerea cilena ad annunciare che il pilota non ce l’ha fatta. «Durante il volo sono stati eseguiti tutti i protocolli di sicurezza necessari per salvaguardare la vita del pilota interessato», ha comunicato la società, «dopo l’atterraggio e dopo aver ricevuto assistenza a terra, purtroppo il pilota è morto». Si trattava di un pilota di lunga esperienza, oltre 25 anni di servizio, e le cause della morte non sono state rese note, così come le sue generalità: secondo quanto riporta La Nacion, potrebbe aver avuto uno scompenso cardiaco. «Come gruppo Latam siamo profondamente addolorati per quanto accaduto e porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia del nostro collaboratore», si legge nella nota, «siamo profondamente grati per i suoi 25 anni di carriera e per il suo prezioso contributo, lui che si è sempre distinto per dedizione, professionalità e impegno».

Soccorsi troppo lenti

Ma i quotidiani locali danno anche spazio al racconto di una passeggera che era bordo del Miami-Santiago. Estefany Segura avrebbe parlato con un’infermiera che, insieme ad altre due colleghe e due medici che erano sul volo, ha prestato i primi soccorsi al pilota. «Il capitano è morto subito dopo aver avuto i primi i sintomi, è stato un arresto cardiorespiratorio», ha raccontato a t13, «Non avevamo le scorte necessarie o sufficienti per effettuare una buona rianimazione. Latam deve migliorare il protocollo in caso di emergenze come queste, dove si possono salvare vite ma servono i mezzi». La donna ha anche elogiato il lavoro del personale di bordo, che ha fatto il possibile per essere d’aiuto ed evitare il peggio. Dopo l’atterraggio di emergenza, i passeggeri sono stati fatti trasferire negli hotel limitrofi in attesa di riprogrammare il volo.

