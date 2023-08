Messi, un altro gol porta l’Inter Miami in finale di Leagues Cup. E sono 9 in sei partite – Il video

Un altro gol di Leo Messi porta l’Inter Miami in finale di League Cup. La squadra della Florida ha battuto per 4 a 1 la Philadephia Union in Pennsylvania. L’argentino ha marcato nove reti in sei presenze con la sua nuova squadra. Stavolta il sette volte Pallone d’Oro ha battuto il portiere Blake con un tiro rasoterra da 25 metri al 20esimo. L’Inter Miami ha ottenuto sei vittorie consecutive dall’arrivo di Messi. Nella finale della competizione a cui partecipano società del Nord America e del Messico affronterà il Nashville, che ha battuto per 2 a 0 il CF Monterey. Miami era passata in vantaggio con Josef Martinez al terzo minuto prima della rete di Messi. Poi nel recupero del primo tempo è andato in rete Jordi Alba, il terzo ex Barcellona in campo oltre a Messi e Sergio Busquests. Philly ha accorciato le distanze con Alejandro Bedoya, ma David Ruiz le ha ristabilite all’84esimo. La Philadelphia Union aveva perso una sola volta nelle ultime 38 partite casalinghe. Sabato Messi giocherà la 42esima finale della sua carriera.

