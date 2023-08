Il giornalista Fabrizio Romano: «Vi spiego come sono diventato il profilo X con più interazioni al mondo grazie al calciomercato»

Fabrizio Romano è un giornalista sportivo. Sui social network annuncia la conclusione delle trattative di calciomercato al grido di “Here we go!”. Ha vinto il Globe Soccer Award nel 2022 come miglior giornalista di calcio. Mentre su X (Twitter) ha il profilo con più interazioni al mondo: 4,2 miliardi. Più di Elon Musk e Chiara Ferragni. Oggi parla con il Corriere della Sera del suo successo. Che oggi si misura a colpi di 70mila followers in più al giorno: «Devo tutto a Gianluca Di Marzio, che mi portò nella squadra del suo sito e poi a Sky, e Luca Marchetti, che non mi trattò mai come un ragazzino. Mi hanno insegnato il mestiere e sarò loro grato per sempre», esordisce nel colloquio con Francesco Giambertone.

Il primo giorno di lavoro

E ancora: «Il primo giorno a Sky mi mandano a seguire la presentazione di Mauro Icardi all’Inter. Mi chiedono di fare foto e video, io però avevo un contatto nel suo entourage e torno con un’intervista esclusiva. Per me era il paese dei balocchi. Da lì per anni, d’estate e d’inverno, tutti i giorni, sono stato in giro tra hotel e ristoranti a cercare agenti». E ancora: «Sono sempre stato molto convinto di quello che faccio. Credo sia dipeso da mia mamma e dall’autonomia che mi ha sempre lasciato: non mi ha mai chiesto se studiavo, dovevo solo portare i risultati, poi il come erano fatti miei. E oggi ci sono molti più modi per arrivare a un obiettivo: i social in questo ti aiutano a provarci, a dimostrare il tuo valore, anche a sbagliare».

I guadagni

Poi Romano spiega perché i suoi tweet sono in inglese: «Volevo esportare a livello internazionale il nostro modo “ossessivo” di seguire il calciomercato, in posti come l’Inghilterra dove si affidavano solo a quello che dicevano gli uffici stampa delle società. La svolta è stata il Covid: lì mi sono accorto che il mondo dei social stava diventando tutto per le persone e dovevo puntare su quello. La differenza per me l’hanno fatta l’ossessione e le lingue. Non le ho imparate sui libri ma scrivendo e leggendo, mi sono buttato». E dice che guadagna bene: «Guadagno molto più dalle mie piattaforme, cioè Instagram, TikTok e soprattutto YouTube, che dai media tradizionali. Non direi che sono ricco: sto bene, ho una casa in centro a Milano, sono tranquillo».

La trattativa dell’estate

Romano dice che passa 17 ore al giorno con lo smartphone: «Mi rendo conto che mi sto perdendo qualcosa della vita di un normale ventenne o trentenne. Di sicuro le mie relazioni sono state condizionate da questo stile di vita. Al momento vivo da solo. Ma mi sento in pace, faccio quello che desideravo». Infine, la trattativa più importante di questo calciomercato: «Mbappé al Real Madrid, fino al 31 agosto penserò a questo». Come andrà a finire? «Non lo so, non prevedo il futuro. Ma credo che in questo momento non lo sappia neanche Mbappé».

