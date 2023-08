L’ultima rivoluzione annunciata da Elon Musk su X: stop ai blocchi degli utenti

A breve non si potranno più bloccare gli utenti sul social network X, erede del nome di Twitter. Lo stop varrà soltanto per i messaggi privati. A dirlo è stato Elon Musk ieri rispondendo alla domanda di un altro account che chiedeva se fosse lecito o no farlo. Nel tweet Musk non ha dato indicazioni temporali riguardo la novità. Ma ha aggiunto che non si potranno bloccare nemmeno gli account non verificati perché non avrebbe senso. Dovrebbe però in compenso rimanere la possibilità di silenziarli. L’unica alternativa che dovrebbe rimanere per non far leggere a un altro utente i propri tweet è quella di rendere l’account privato.

