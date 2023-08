La borseggiatrice che si vantava su TikTok: «Rubare è il nostro lavoro». Poi l’arresto – Il video

«Ho rubato ieri, ho rubato oggi, già lo sanno che rubiamo, rubare è il nostro lavoro, dobbiamo rubare, si ruba». Sono le parole che una delle ormai note borseggiatrici disse a un uomo che nei mesi scorsi le ha filmate mentre mettevano in atto dei piccoli furti sulle metro. L’audio in poco tempo – oltre a raccogliere l’ira di molta gente – è anche diventato virale su TikTok come trend ironico. Ora quella donna è stata arrestata, assieme ad altre 4. Sono tutte persone rom, residenti nel campo nomadi di Castel Romano. Due di loro sono minorenni, una è al nono mese di gravidanza, e tutte hanno diversi precedenti penali per furto. Il pm ha anche mostrato il filmato del «Rubare è il nostro lavoro» nell’aula del tribunale durante il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lei e le altre maggiorenni l’obbligo di firma. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, sono state riconosciute colpevoli di furto in concorso con l’aggravante di aver agito in più persone e inducendo a commettere il reato anche a due minorenni. Una di loro è al nono mese di gravidanza.

Leggi anche: