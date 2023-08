Addio alle foto a bassa risoluzione su Whatsapp: in arrivo la nuova funzione per inviare immagini in HD

Novità in arrivo per gli utenti Whatsapp: nelle prossime settimane, attraverso l’app di messaggistica sarà possibile scambiarsi foto in HD. Una funzione che molti utenti avevano già ricevuto, ma adesso ufficializzata direttamente dal CEO di Meta, Mark Zuckerberg. L’opzione, come preannuncia il portale smartworld.it, sarà disponibile su iOS, Android e PC. E risolverà l’annoso problema della perdita di risoluzione nello scambio di file multimediali sull’app, che porta spesso gli utenti a ripiegare su altri canali, come Telegram, per assicurarsi la buona riuscita della ricezione. L’opzione verrà attivata mediante il pulsante HD nella schermata di editing della foto. La società ha puntualizzato che «per garantire che la condivisione delle foto su WhatsApp rimanga veloce e affidabile, la qualità standard rimarrà l’opzione predefinita per l’invio delle foto. Se ricevi una foto in presenza di una scarsa connessione di rete, potrai scegliere, foto per foto, se mantenere la qualità standard o passare all’HD». Non è l’unica novità in arrivo riguardo Whatsapp: ieri, 16 agosto, si è diffusa l’indiscrezione secondo cui l’app starebbe lavorando a una nuova funzionalità che consentirebbe di creare sticker partendo da descrizioni testuali, tramite l’intelligenza artificiale.

