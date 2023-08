Fiumicino, corre nudo in aeroporto per prendere il volo: fermato un turista americano

Girava senza vestiti, alle 4 di notte, per andare a prendere l’aereo. È successo a Ferragosto a Fiumicino, al Terminal 1 delle partenze dell’aeroporto Leonardo da Vinci. Protagonista un turista americano, riporta la Repubblica, con evidenti disagi psichici, che si trovava in vacanza a Roma con la famiglia. Il giovane alloggiava in una stanza dell’hotel di fronte l’aeroporto, a meno di un chilometro di distanza. Al momento del fermo non era sotto l’effetto di alcuna sostanza, è uscito dalla sua stanza nudo, ha percorso di corsa la strada ad alto scorrimento che porta direttamente ai terminal e ai check-in. A causa delle poche persone in circolazione nessuno lo ha fermato. Di lui si sono accorti, spiega il giornale, alcuni passeggeri che stavano raggiungendo il Terminal in auto e hanno filmato la scena. Il turista si è voltato per sorridere ed è entrato al Terminal 1 dove si è inginocchiato a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118.

