Trieste, il bagno di solidarietà con le musulmane: «Andiamo tutte in acqua vestite»

Un bagno di solidarietà contro chi non tollera il burkini. Da effettuare rigidamente vestite. È l’annuncio sui social lanciato in risposta alle polemiche sul razzismo. « Bagno in solidarietà con le donne musulmane. Andiamo tutte in acqua vestite», è lo slogan. La mobilitazione si terrà proprio al lido Pedocin, il bagno dove uomini e donne sono in due settori diversi e separati da un muro. Il Pedocin è il lido dove domenica scorsa alcune donne triestine hanno criticato frequentatrici musulmane perché intendevano fare il bagno vestite. «Basta polemiche su come le donne si vestono! In città oppure al mare ognuna si veste come le pare! Rispetto-Libertà-Fratellanza tra i popoli», sarà l’argomento della mattinata, alla quale sono invitati sia donne che uomini, ciascuno nel proprio settore. La manifestazione si annuncia simile al flash mob promosso di recente a Monfalcone con le stesse motivazioni dove la sindaca, Anna Maria Cisint, aveva criticato il fatto di lanciarsi in mare vestiti.

