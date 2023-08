Bombe a Chernihiv, colpiti anche un teatro e un’università. Zelensky in Svezia: «Un sabato qualunque, che la Russia ha trasformato in un giorno di dolore e perdita» – Il video

Bombe nel pieno centro cittadino della città settentrionale di Chernihiv. A metà mattinata di sabato, la cittadina si è trovata improvvisamente tra morti e feriti. A darne notizia è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: «Un missile russo ha colpito proprio il centro della città, nella nostra Chernihiv», ha detto Zelensky su Telegram. «Una piazza, il politecnico, un teatro. Un sabato qualunque, che la Russia ha trasformato in un giorno di dolore e perdita. Ci sono morti, ci sono feriti». Il centro della città di Chernihiv è stato preso di mira dalle forze russe «probabilmente con un missile balistico», ha affermato il governatore Viacheslav Chaus che ha confermato la notizia. Per il momento il bilancio è di 5 morti e 37 feriti.

Il viaggio in Svezia

Il presidente ucraino, poco prima aveva annunciato di essere arrivato in Svezia per incontrare il governo, i partiti politici e la famiglia reale. «Olena ed io siamo arrivati in Svezia», aveva scritto sui social media. Il presidente ucraino ha aggiunto che i colloqui di oggi di concentreranno su «partenariato, cooperazione per la difesa, integrazione dell’Ue e sicurezza euro-atlantica comune».

