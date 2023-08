Tamberi in finale col brivido: qualificato all’ultimo tentativo. C’è anche l’azzurro Fassinotti

Arriva con un gran carico di ansia l’accesso alla finale di martedì sera di salto in alto ai mondiali di Budapest per Gimbo Tamberi, che tocca i 2.28 m solo alla terza prova facendo esplodere lo stadio. Prima di lui a metterlo in difficoltà c’era stato l’altro azzurro finito tra i 13 finalisti, Marco Fassinotti, che aveva superato i 2,28 già al secondo tentativo. La qualificazione di Tamberi era rimasta in bilico, dopo i due errori commesso dal campione olimpico. Niente da fare invece per Stefano Sottile, che ottiene solo tre nulli a 2.25loo

