La storia di Olga Carmona, l’eroina della Spagna ai Mondiali di calcio: suo padre muore prima della partita ma lei lo scopre solo dopo i festeggiamenti

Una serata indimenticabile, in cui la vita ha mostrato sia il suo lato più dolce che quello più amaro. Olga Carmona, l’autrice del gol che ha regalato alla Spagna la vittoria ai Mondiali di calcio femminile, ha scoperto solo dopo la partita che suo padre è morto. La madre di Carmona e il fratello gemello Tomás hanno seguito la 23enne del Real Madrid in Australia e Nuova Zelanda per seguire tutte le partite della nazionale spagnola. Poco prima che iniziasse l’attesissima finale contro l’Inghilterra, hanno saputo che il padre della ragazza è morto, ma hanno deciso di non dirle nulla. Carmona è scesa in campo come se niente fosse e al 29′ ha segnato il gol che ha regalato alla Spagna la vittoria ai Mondiali.

Durante i festeggiamenti per il gol, la 23enne – ancora ignara di quanto accaduto a suo padre – ha dedicato l’esultanza alla madre di un amico, anche lei morta poco prima del calcio di inizio. Soltanto dopo il triplice fischio, i festeggiamenti e le relative dichiarazioni post gara, i familiari hanno deciso di rivelare finalmente a Carmona la brutta notizia. «Senza saperlo, ho avuto la mia stella prima dell’inizio della partita. So che mi hai dato la forza per realizzare qualcosa di unico. So che mi hai guardato stasera e che sei orgoglioso di me. Riposa in pace, papà», ha scritto la calciatrice su Twitter.

Credits foto: EPA/Dean Lewins | Olga Carmona esulta dopo il gol segnato in finale dei Mondiali contro l’Inghilterra (20 agosto 2023)

Leggi anche: