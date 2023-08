Muore carbonizzato in casa, il dramma ad Agrigento: «Si è addormentato con la sigaretta accesa»

Si addormenta con la sigaretta accesa, e muore carbonizzato. La vittima è Bruno Leonardo, un uomo di 54 anni che poco dopo la mezzanotte è stato trovato senza vita ai piedi del letto della sua abitazione ad Aragona, in provincia di Agrigento. Allertati per un incendio presso l’appartamento, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme. Al termine dell’operazione, però, hanno trovato il cadavere del 54enne. Presenti sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri. Stando a quanto ricostruito dai vigili del fuoco e i militari dell’Arma, le fiamme sarebbero divampate a causa di una sigaretta lasciata accesa dal signor Bruno che si era addormentato. Il magistrato ha comunque deciso di disporre l’autopsia. Un caso simile era successo nel 2017 a Cicciano, in provincia di Napoli, dove un pensionato di 76 anni si era appisolato sul letto dimenticando di spegnere la sigaretta. Come nel caso di Bruno, è stato poi trovato senza vita carbonizzato.

Leggi anche: