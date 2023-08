Matteo Politi, arrestato il finto chirurgo plastico che ha esercitato la professione per 15 anni con l’attestato di terza media

È stato arrestato Matteo Politi, il finto chirurgo plastico che operava da 15 anni pur non avendo l’abilitazione professionale e neppure un diploma. Il 43enne infatti aveva solo la terza media. Politi, che si faceva chiamare Luigi, è stato arrestato dagli agenti dell’Arma questa mattina, martedì 22 agosto, a Marghera, in provincia di Venezia, a seguito del mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria romena, per scontare 3 anni e 4 mesi per i reati di truffa e falsificazione di documenti in relazione all’esercizio abusivo della professione medica in quel Paese. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Santa Maria Maggiore, in attesa dell’estradizione. Per oltre 15 anni il finto medico si sarebbe spacciato per medico dei vip e specialista in interventi di chirurgia plastica, sia in Italia ma soprattutto in Romania. Politi era ricercato dal marzo scorso, quando la giustizia romena ne aveva disposto l’arresto. Ma l’uomo aveva fatto perdere le tracce di sé già 2022. Secondo la magistratura romena, tra il marzo e il dicembre 2018, Politi si sarebbe finto medico, truffando almeno nove vittime, usando un nome non suo (Luigi, ndr) ed eseguendo interventi chirurgici in diverse strutture nella capitale Bucarest. L’uomo, nel frattempo, si era dato alla fuga, passando per Hong Kong, dove si riteneva si fosse rifugiato. E invece, si era allontanato di pochi chilometri dalla sua città di origine (Venezia) e, secondo gli accertamenti delle autorità aveva trovato un impiego in una struttura alberghiera a Mestre. Una volta individuato, i carabinieri hanno allertato gli omologhi romeni per le dovute comunicazioni e hanno proceduto all’arresto.

