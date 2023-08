Brucia l’Isola d’Elba, l’incendio si aggrava per il vento: evacuato un camping e alcune case – Il video

Bruciano i boschi tra Rio Marina e Porto Azzurro sull’isola d’Elba, dove da ieri sera alle 21 è scoppiato un incendio in località San Felo. Questa mattina tre elicotteri della Regione sono in azione, mentre sono attesi due canadair. Impegnate nello spegnimento delle fiamme con i vigili del fuoco 12 squadre di volontari e di operai forestali, altre 14 squadre sono attese con il primo traghetto. In via precauzionale è stato evacuato il camping Village Canapai, che si trova sulle colline vicino a Ortano, oltre che alcune abitazioni. Al momento non si registrano feriti o persone coinvolte nell’incendio che intanto si aggrava per il vento.

