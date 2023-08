Si tuffano per salvare un cane e non riemergono più, ricerche in corso per due donne vicino al ghiacciaio di Fellaria

Sono in corso le ricerche di due donne che sono scomparse dopo essersi tuffate in un torrente gelido nel tentativo di salvare un cane. A dare l’allarme sono stati alcuni escursionisti che hanno assistito alla scena lungo il corso d’acqua che scorre alla base del ghiacciaio di Fellaria, in alta Valmalenco, in provincia di Sondrio. Le due donne erano a loro volta impegnare in un’escursione, quando si sono tuffate da un ponticello per provare a recuperare il cane che, finito in acqua, non era più riuscito a riemergere anche per via delle forti correnti. Sul posto sono impegnate diverse squadre del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio con i vigili del fuoco e i volontari del Soccorso Alpino della Valtellina e Valchiavenna. Il timore è che le donne siano annegate anche per via delle correnti dell’acqua del vicino ghiacciaio.

