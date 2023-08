«Sulla A21 benzina a 2,8 euro al servito», la denuncia nel pieno del rientro dalle vacanze. I dati del ministero

«Sulla A21 Torino-Piacenza la benzina arriva a sfiorare i 2,8 euro in modalità servito». A denunciarlo è Assoutenti in base agli ultimi dati comunicati dai gestori e pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). «Ieri un litro di benzina costava 2,798 euro al litro in modalità servito (2,074 euro/litro al self), il gasolio invece 2,379 euro al litro, e in numerosi distributori autostradali la verde viaggia spedita verso i 2,5 euro al litro», si legge nella nota dell’associazione di consumatori. Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, commentando i prezzi ha dichiarato: «Siamo in presenza di una stangata che si sta abbattendo sulle tasche degli italiani che rientrano dalle ferie estive». E Truzzi ha proseguito: «Un pieno di verde costa oggi in media 7 euro in più rispetto ad appena tre mesi fa, un pieno di gasolio addirittura 10 euro in più, e ci chiediamo cosa aspetti ancora il governo ad intervenire per affrontare l’emergenza carburanti».

I dati del Mimit

Secondo i dati raccolti dall’Osservaprezzi carburanti del Mimit, il prezzo medio in modalità self service della benzina resta stabile, ma sempre alto, sulla rete autostradale: se attualmente il prezzo medio si attesta a 2,020 euro al litro, alla vigilia di Ferragosto il prezzo medio si attestava a 2,015 euro al litro. Quanto al prezzo medio del gasolio, sempre in modalità self, attualmente il prezzo è in media a 1,935 euro al litro, mentre in precedenza si attestava era 1,933 euro al litro. Dall’Osservaprezzi carburanti del Mimit è emerso che sulla rete stradale ordinaria, il record del prezzo medio più alto per la benzina al self service si registra in Basilicata (1,972 euro al litro). Quanto al gasolio, il record del prezzo medio più alto di registra in Calabria e in Liguria (1,874 euro al litro) e, a seguire, dal prezzo medio del gasolio al self nella provincia di Bolzano, che sale a 1,849 euro al litro.

Controesodo: weekend da bollino rosso

E gli aumenti del costo del carburante pesano in particolare in questo ultimo fine settimana di agosto da bollino rosso per il rientro dalle vacanze. Anas stima un transito di circa 11 milioni di veicoli fra sabato 26 e domenica 27 agosto, con picchi da quasi mezzo milione nelle ore di punta. Per la giornata di oggi, 25 agosto, si prevede traffico intenso già dal pomeriggio verso il Centro-Nord. Osservate speciali la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in carreggiata Nord, la statale 16 “Adriatica” verso Nord dalla Puglia al Veneto, la 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” in Lombardia, la 7 “Appia” Campania-Lazio, la 148 “Pontina” nel Lazio e il Gra di Roma. Attualmente, secondo l’andamento medio del traffico registrato nel mese di agosto, si registra un aumento del +2% rispetto allo stesso periodo del 2022. Per questo weekend dalle 7.00 alle 22.00 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.

