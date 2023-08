La manovra di discesa e i passi del piccolo rover: le prime immagini della storica missione indiana sulla Luna – I video

Il rover indiano della missione Chandrayaan-3 è sceso dal lander Vikram e ha cominciato a spostarsi sulla Luna. A condividere i primi filmati è l’Isro – l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale – che li ha pubblicati sui propri canali social. Le immagini mostrano la discesa del rover Pragyan lungo la rampa del lander Vikram – che lo ha portato sulla Luna – e i suoi primi movimenti sulla superficie lunare. Filmati che testimoniano il successo della storica missione con cui l’India è diventata la quarta nazione al mondo a poggiarsi sul nostro satellite naturale. Il rover impiegato dall’agenzia spaziale di Nuova Delhi ha una massa di circa 27 chili ed è grande all’incirca quanto una grossa scatola di scarpe. Il veicolo è in grado di comunicare solo con il lander Vikram, che è a sua volta in contatto con la Terra ed è dotato di due spettroscopi capaci di analizzare la composizione del terreno lunare. Il rover si muove grazie a 6 ruote ed è alimentato da pannelli solari che garantiscono una potenza massima di 50W. Sia il piccolo rover che il lander Vikram sono progettati per operare circa 15 giorni, ossia fino all’inizio della lunga notte lunare. Assieme al video della discesa del rover sulla superficie lunare, l’Isro ha pubblicato un filmato in soggettiva dello storico allunaggio, che sintetizza la lunga manovra di discesa fino al touchdown.

