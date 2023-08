L’india sbarca sulla Luna, la prima missione riuscita sul polo sud (dopo il fallimento di Mosca) – Il video

L’India è sulla Luna. Dopo Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina, è diventato il quarto Paese al mondo a effettuare lo sbarco, grazie alla missione Chandrayaan-3, e il primo ad atterrare nel polo sud lunare, in una regione potenzialmente ricca di ghiaccio d’acqua. Dopo una discesa automatizzata durata circa 15 minuti, il lander Vikram – che trasporta a bordo il rover Pragyan – ha completato con successo l’atterraggio nella regione del polo sud lunare. Ad annunciarlo è l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) che su Twitter fa le congratulazioni per l’evento. Solo pochi giorni fa è fallito il tentativo della sonda russa Luna-25 che si è schiantata al suolo. Era dal 1976 che Mosca non provava un allunaggio.

Quanto è costata

Il successo indiano è stato accolto dagli applausi di tutta la sala di controllo della Isro e con lo sventolio di una bandierina del tricolore nazionale da parte del primo ministro Narendra Modi. Nella diretta YouTube si sono collegate oltre 7 milioni di persone. «È stato progettato in modo tale che dovrebbe essere in grado di gestire più guasti», ha dichiarato l’Isro. L’area di sbarco, infatti, è piena di crateri e massi ed è molto scoscesa. Oltre ad essere un’area poco conosciuta. Ma i computer interni hanno retto. Questa missione è costata 74,6 milioni di dollari, a differenza di quella russa fallita che ha avuto un valore di 200 milioni di dollari,

