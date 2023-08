Mondiali di atletica, gli azzurri vincono l’argento alla staffetta 4×100

È argento per l’Italia nella staffetta 4×100 ai Mondiali di atletica 2023 di Budapest. Il quartetto azzurro composto da Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Roberto Rigali ha conquistato il secondo gradino del podio. Gli azzurri hanno corso in 37″62. L’oro (il terzo per Noah Lyles) è andato agli Usa, il bronzo alla Giamaica. Nella gara di qualificazione alla finale il quartetto azzurro maschile ha dominato la seconda batteria e staccato il pass per la finale in 37”65, stabilendo il miglior tempo stagionale a livello mondiale, a quindici centesimi dal 37”50 delle olimpiadi di Tokyo 2020, quando Jacobs, Patta, Tortu e Desalu vinsero lo storico oro olimpico. Il quartetto azzurro era composto da Rigali, Jacobs, Patta e Tortu, e quella di oggi è la quarta medaglia dell’Italia ai Mondiali di Budapest, la seconda d’argento dopo quella di Leonardo Fabbri nel getto del peso. Ci sono anche l’oro di ‘Gimbo’ Tamberi nel salto in alto e il bronzo di Antonella Palmisano dei 20 kn di marcia donne.Il quartetto azzurro della 4×100 femminile (Dosso, Kaddari, Bongiorni, Pavese) chiude con un ottimo quarto posto in 42”49 la finale mondiale. Medaglia d’oro agli Stati Uniti di Sha’Carri Richardson con Davis, Terry e Thomas, in 41”03, davanti a Giamaica e Gran Bretagna. Per l’Italia è il miglior risultato di sempre della specialità nella storia dei Mondiali.

