Esplosione in una palazzina in provincia di Imperia, urla da sotto le macerie: salvo il terzo ferito

È stato estratto vivo dalla macerie il terzo ferito nell’esplosione avvenuta all’interno di una palazzina a Soldano, nell’entroterra di Vallecrosia, in provincia di Imperia. Inizialmente erano stati soccorsi due uomini di nazionalità francese, portati in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con gli elicotteri. Sotto le macerie, però, era rimasto ancora un altro uomo, intrappolato: i vigili del fuoco stanno provando a salvare anche lui, anche grazie all’impiego dei nuclei cinofili. Ma non è facile individuare il ferito, dal momento che la potente deflagrazione ha sventrato l’appartamento e le macerie hanno formato alti cumuli. Dall’interno dell’edificio, scrive Ansa, si sentivano provenire urla, alle quali i soccorritori stanno rispondendo: «Siamo qua». I vigili del fuoco hanno cercando di entrare da più parti, anche dai piani superiori con una scala. Secondo Il Secolo XIX, l’esplosione che avrebbe sventrato la palazzina sarebbe stata causata da una bombola di gas, ma le cause della potente deflagrazione sono ancora da accertare. Una decina di persone sono state fatte evacuare dalle case vicine, dopo che i vigli del fuoco hanno deciso di isolare la zona per il rischio di ulteriori crolli. Dopo il salvataggio del ragazzo francese rimasto sotto le macerie, i soccorritori hanno anche salvato un cagnolino che era rimasto intrappolato. Il timore è che possa esserci ancora una quarta persona sotto le macerie.

