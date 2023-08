La moglie di Leo Messi scende in campo per abbracciare il marito, ma sbaglia persona: è Jordi Alba – Il video

A chi non è mai capitato di salutare qualcuno e accorgersi di aver sbagliato persona? A pochi, sicuramente, sarà successo davanti alle telecamere e su un campo da calcio. Proprio quello che è accaduto questo finesettimana ad Antonella Roccuzzo, influencer argentina e moglie di Leo Messi. Al termine dell’ultima partita dell’Inter Miami contro Cincinnati, vinta in rimonta proprio grazie a un rigore della Pulce, Roccuzzo è scesa in campo per congratularsi con l’illustre marito. In un video diffuso sui social si vede la donna avvicinarsi con le braccia allargate verso un giocatore. Quando ormai i due si trovano a pochi centimetri l’uno dall’altra, lei si accorge di aver sbagliato persona. La persona che sta abbracciando non è affatto suo marito, bensì Jordi Alba, compagno del fuoriclasse argentino sia ai tempi del pluridecorato Barcellona che ora, a Miami. A quel punto, Roccuzzo si ritira un po’ goffamente, sorride e torna alla ricerca del suo consorte, mentre Jordi Alba – anche lui sorridente – va a salutare e abbracciare i figli di Messi. A ingannare l’influencer argentina potrebbe essere stato il taglio della barba di Jordi Alba, effettivamente molto simile a quello del fuoriclasse argentino.

