Il temporale distrugge il campo di fragole in Brianza, chiedono aiuto sui social: arrivano 80 volontari

«Se aveste solo un’ora di tempo nei prossimi giorni per aiutarci a spostare i vasi, sarebbe un gesto estremamente prezioso per noi». Quando Andrea Tagliabue e Serena Pini, titolari dell’azienda agricola The Banker’s Jam di Besana Brianza, hanno pubblicato questo appello sui social, non si immaginavano certo di poter contare da un giorno all’altro sull’aiuto di 80 volontari. Lo scorso 26 agosto, il violento nubifragio che si è abbattuto sulla Lombardia ha distrutto il loro campo di fragole. All’indomani dell’accaduto, Andrea e Serena – che sono anche marito e moglie – hanno chiesto aiuto ai propri follower. In poche ore il loro appello ha colpito il cuore di molti e al campo si sono presentate 80 persone. «Non ci saremmo mai aspettati una risposta del genere. In un solo giorno, grazie al contributo di tutta questa gente, abbiamo fatto un lavoro di pulizia che avrebbe richiesto almeno due mesi di tempo se l’avessimo affrontato da soli», racconta Serena su Instagram.

Tra i numerosi volontari che si sono presentati c’erano soprattutto i clienti più affezionati, ma non solo. Al campo di Andrea e Serena si sono presentate anche persone a loro totalmente sconosciute, ma che in qualche modo hanno intercettato il loro appello social. «Il proprietario di un negozio della zona specializzato in antinfortunistica ha portato guanti da lavoro per tutti, mentre una signora anziana, dato che non era fisicamente in grado di aiutare, ha comprato le brioche per consentire a chi stava lavorando di rifocillarsi», racconta ancora Serena a Repubblica. Lei stessa non ha potuto contribuire in prima persona a rimettere in sesto il campo: «Sono incinta di nove mesi e gli sforzi mi sono vietati», spiega. Alla fine, ognuno ha dato il proprio contributo in base alle proprie capacità. E dopo un giorno di duro lavoro, i vasi sono tornati tutti al loro posto. «Una batosta del genere è particolarmente dura per una piccola realtà come la nostra – spiega ancora Serena – Ma non abbiamo nessuna intenzione di arrenderci. Abbiamo avuto la dimostrazione che non siamo soli e questo per noi ha un’enorme importanza».

INSTAGRAM | Volontari in azione per sistemare il campo di fragole di The Banker’s Jam

INSTAGRAM | Serena Pini, titolare di The Banker’s Jam, ringrazia i volontari

