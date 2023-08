Lukaku alla Roma, affare fatto: accordo con il Chelsea per il prestito secco. Le cifre del contratto

Romelu Lukaku è un giocatore della Roma. Oggi il club giallorosso e il Chelsea – proprietario del cartellino del giocatore – hanno trovato un accordo per il trasferimento dell’attaccante belga. Lukaku è atteso domani, 29 agosto, alle 17 nella Capitale, dove arriverà con un volo privato guidato direttamente dal presidente della Roma Dan Friedkin. Oggi tutta la dirigenza giallorossa era a Londra per limare gli ultimi dettagli dell’affare. Alle trattative erano presenti il general manager Tiago Pinto, Ryan Friedkin, Dan Friedkin, la Ceo Lina Souloukou e la chief of financial planning Anna Rabuano. L’accordo raggiunto tra Roma e Chelsea prevede un prestito secco oneroso a 6 milioni di euro più bonus, mentre i giallorossi pagheranno al belga un ingaggio da 7,5 milioni.

Ad attendere l’attaccante belga a Ciampino ci saranno centinaia di tifosi giallorossi, che già si stanno preparando ad accogliere Lukaku con un bagno di folla in aeroporto. Poi sarà il momento delle visite mediche e della firma del contratto, che lo legherà alla Roma di José Mourinho solo per la stagione 2023-24. A portare alla buona riuscita della trattativa – dopo la telenovela estiva dell’attaccante belga con Inter e Juventus – sono stati i buoni rapporti tra le proprietà di Roma e Chelsea, entrambe americane. Ma anche l’apertura di Lukaku a tagliarsi parte dell’ingaggio, visto che a Londra percepiva 11,3 milioni di euro.

