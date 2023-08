Romelu Lukaku sbarca a Ciampino: migliaia di tifosi in delirio per il nuovo «re di Roma» – Il video

È atterrato poco dopo le 17.30 il jet privato della famiglia Friedkin, proprietaria della Roma. A pilotarlo è stato direttamente il presidente della società, Dan Friedkin. Partito da Bruxelles per portare nella Capitale un passeggero illustre, l’attaccante belga Romelu Lukaku. Ad attendere il nuovo acquisto della Roma, all’aeroporto di Ciampino, sono arrivati circa 5 mila tifosi. Durante il tragitto, il percorso del volo è stato seguito in diretta sul sito di tracking, Flightradar, da decine di migliaia di fan. ForzaRomaInfo ha scritto che il volo di Lukaku, per buona parte del suo viaggio, è stato in assoluto il più seguito al mondo su Flightradar. Alle 17.45 circa, il calciatore è sceso dalla scaletta dell’aereo, salutando con la mano destra i tifosi assiepati dietro ai cancelli che interdicono l’accesso alle piste, che hanno osannato lui e lo stesso Friedkin, regista dell’operazione per strappare l’attaccante ex Inter al Chelsea a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato. L’invasione dello scalo aereo è iniziata già alle 15 di oggi, 29 agosto: si sono resi necessari interventi straordinari degli uomini delle forza dell’ordine per garantire la sicurezza dell’aeroporto. Riscontrati anche alcuni disagi ai normali passeggeri, visto che i parcheggi di Ciampino sono andati sold out già dal primo pomeriggio. Anche la via Appia è congestionata e il traffico a Sud di Roma è in tilt.

