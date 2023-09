Gualtieri si fa una foto col romanista Lukaku, i laziali protestano. Lotito: «E chi paga per i danni alle auto a Ciampino?»

Una polemica che abbraccia politica e sport, attraversa tutta Roma muovendosi dal Campidoglio a Palazzo Madama, coinvolgendo entrambe le squadre di calcio della Capitale. La Roma, di cui Roberto Gualtieri è fortemente tifoso e che sta vivendo un periodo di entusiasmo per l’arrivo di Romelu Lukaku, e la Lazio, presieduta dal senatore Claudio Lotito. È successo che il sindaco ha postato su Instagram una foto che lo ritrae accanto al neo acquisto della Roma. I tifosi biancocelesti hanno riempito i social di insulti e attacchi, ma anche alcuni romanisti non hanno gradito e hanno esortato il primo cittadino a occuparsi della città. Polemica che Gualtieri ha provato a spegnare così: «Sono tifoso della Roma e nasconderlo sarebbe sbagliato. I tifosi sono intelligenti e sanno distinguere tra tifo, calcio e doveri istituzionali». Lotito, interrogato sulla questione, ha detto di voler evitare «polemiche» tra istituzioni.

Il senatore di Forza Italia, incalzato dall’Adnkronos riporta Repubblica, si è lasciato andare però in un commento seccato. Ha dichiarato infatti che sarebbe opportuno «pensare, piuttosto, ai danni causati dai tifosi giallorossi». Il riferimento è alle auto distrutte dagli ultras che hanno invaso l’aeroporto di Ciampino, in concomitanza con l’atterraggio dell’attaccante belga, e sono saliti sui tettucci di diverse auto per riuscire ad assistere all’evento. «Chi paga per le auto danneggiate?», ha domandato. Sicuramente più esplicito è stato il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini, che ha attaccato direttamente Gualtieri: «Spiace notare come un primo cittadino in crisi di consensi debba ridursi a posare con un beniamino di una squadra. Un clamoroso autogol che ci fa domandare se abbia previsto lo stesso trattamento con gli ultimi acquisti della Lazio visto che rappresenteranno la città di Roma nella Champions League, la manifestazione più prestigiosa d’Europa».

