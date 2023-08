Paura sul volo Delta da Milano ad Atlanta, passeggeri feriti per una turbolenza: 11 in ospedale

Dopo l’atterraggio, la compagnia sta cercando di mettersi in contatto con chi era a bordo del volo per verificare la presenza di altri feriti

Sono almeno 11 i passeggeri ricoverati in ospedale per una forte turbolenza affrontata dal volo Delta partito da Milano e diretto ad Atlanta. La compagnia statunitense spiega come i «membri della Delta care Team si stanno mobilitando per connettersi i clienti del volo Destra 175 che ha subito gravi turbolenze prima di atterrare in sicurezza ad Atlanta. La nostra priorità – ha spiegato un portavoce della compagnia – è prenderci cura dei nostri clienti e dell’equipaggio che hanno subito dei danni». Al momento non è chiaro quanti dei 151 passeggeri a bordo e dei 14 membri dell’equipaggio siano feriti oltre agli 11 già noti.

Leggi anche: