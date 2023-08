Elon Musk a caccia di fondi, su Twitter/X tornano gli spot elettorali per le presidenziali Usa

Via libera su X (ex Twitter) agli spot elettorali e messaggi politici delle elezioni presidenziali Usa del 2024. È l’ultima rivoluzione di Elon Musk che apre, di fatto, alla propaganda elettorale vietata sul social media dal 2019. La svolta del patron di Tesla potrebbe aiutare X, scrive il Guardian, ad aumentare le proprie entrate dopo la fuga di molti inserzionisti per paura di apparire accanto a contenuti inopportuni. Ma non solo: la società del milionario ha, inoltre, annunciato che rafforzerà le sue task force contro la «manipolazione dei contenuti» e per la trasparenza pubblicitaria: X continuerà infatti a vietare gli annunci politici che diffondono fake news o cercano di minare la fiducia della popolazione verso il processo elettorale. La piattaforma, come altre società di social media, era stata a lungo criticata da ricercatori e legislatori per non aver fatto abbastanza per prevenire contenuti fuorvianti, e addirittura falsi, durante le le scorse elezioni. In particolare, le critiche si sono intensificate in seguito agli eventi del 6 gennaio 2021, quando l’ex presidente Donald Trump aveva utilizzato Twitter per aizzare i suoi sostenitori, che alla fine hanno preso d’assalto Capitol Hill. In quell’occasione, il tycoon era stato rimosso dalla piattaforma, ma Musk – nel novembre del 2022 – aveva deciso di riattivargli l’account dopo un sondaggio, votato da oltre 15 milioni di utenti che ha stabilito la riammissione dell’ex presidente Usa sul social con il 52% dei voti a favore. Nonostante la riattivazione dell’account, Trump è rimasto però in silenzio su X fino alla scorsa settimana, quando ha condiviso la sua foto segnaletica nel carcere di Atlanta. Lo scorso gennaio l’imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense aveva aperto ad «annunci basati sulla causa» come quelli che sensibilizzano sull’importanza di andare a votare, e ora la svolta.

