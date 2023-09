La scommessa di Renzi per le Europee col nuovo “brand”: «Mi candido con Il Centro» – Il video

Alle prossime elezioni Europee, Matteo Renzi ha annunciato che gli esponenti di Italia Viva si «candideranno con il brand de “Il Centro”» e lui per primo sarà nella lista dei candidati. L’ex premier assicura che l’iniziativa non è del suo solo partito: «Non saremo soli: abbiamo dover mesi per mostrare il nostro percorso. Il mio è un appello a tutti i dirigenti di Iv a mettersi in gioco. E il primo a mettersi in gioco sarò io candidandomi per il Parlamento europeo». In conferenza stampa a Milano, Renzi ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a dare vita a questa nuova insegna politica: «Lo dico e lo faccio non perché uno sia alla ricerca di chissà quale ulteriore riga nel proprio curriculum. Ma perché voglio affermare in nove mesi quello che nessuno sta affermando in Italia, ossia che c’è bisogno di dare una sveglia all’Europa, sennò si va tutti a casa. L’Ue rischia di saltare». L’ex premier prevede che a Strasburgo si formerà una «maggioranza tra il Ppe e i socialisti senza Alternative for Deutschland, Vox o gli estremisti di sinistra». La scommessa del senatore quindi prevede che nel Parlamento Ue possa confermarsi «la stessa maggioranza che c’è stata adesso, portando il nostro contributo con la nostra famiglia».

A chi gli chiede se abbia intenzione di coinvolgere anche Carlo Calenda, Renzi taglia corto: «Mi pare che Calenda abbia escluso questa possibilità. La sua è una posizione che merita rispetto, anche perché l’alternativa è una telenovela inspiegabile». La diplomazia del senatore però lascia presto spazio alle polemiche, sulla scia di quelle che si trascinano da quanto è imploso il Terzo polo: «Io sono colpito dall’atteggiamento di Azione e di Calenda, che hanno lasciato le cose a metà con la federazione, una caratteristica che Carlo ha già dimostrato quando si è candidato al Parlamento europeo o al Consiglio comunale di Roma, ma non ho nessun tipo di ostilità nei suoi confronti. Ho una scommessa europea e non sto dentro al litigio quotidiano».

L’obiettivo del Centro renziano è di «prendere voti sia da Forza Italia sia al Pd. Non so come possa votare i sovranisti un lombardo che ha votato Forza Italia in passato e che crede in una visione europea – incalza Renzi – uno di Forza Italia secondo me lo farà un pensierino a votare “Il Centro”. Uno del Pd a maggior ragione».

