Clemente Mastella: «Il centro di Renzi? Lui non può fare sempre il Marchese del Grillo»

A Clemente Mastella piace il progetto di Matteo Renzi sul centro. Ma il sindaco di Benevento teme che il leader di Italia Viva faccia come il Marchese del Grillo. «Questo centro può nascere su quelle che erano le basi della Margherita. Però qui non può essere che Renzi faccia il Marchese del Grillo, o si parte tutti insieme e con un rapporto paritario oppure non va bene», spiega l’ex democristiano e ministro. Mastella teme che finisca «come con Meucci che inventò il telefono e poi Bell ne sfruttò la portata economica, in questo caso politica. Oggi c’è un’opposizione che non rappresenta un’alternativa al governo, dall’altro c’è un centrodestra che ha perso Berlusconi nell’area centrale». Nei giorni scorsi Mastella ha sentito Cateno De Luca, numero uno del movimento Sud chiama Nord e primo cittadino di Taormina. Al centro del colloquio tra i due leader politici, lo scenario politico attuale e in particolare le strategie e i movimenti per ricostruire un’area di centro che rappresenti e interpreti i segmenti della società di cultura moderata. «È stato un colloquio sereno e costruttivo. Abbiamo condiviso la necessità di un azione che deve essere, dall’inizio, corale e intelligente: no a fughe in avanti e a logiche tolemaiche dove la priorità diventa mettersi al centro dell’universo politico e mediatico aspettando e sperando che chi è un po’ accigliato si accontenti di ruotare attorno. Il modello deve essere lo spirito costituente della Margherita: Prodi, Dini, Marini e l’Udeur correvano come in una staffetta, ruoli definiti ma paritari, sempre pronti a passare il testimone e sempre aperti al dialogo», hanno spiegato i due in un comunicato.

