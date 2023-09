Lucia Annunziata candidata col Pd? La giornalista frena le voci: «Stiano tutti tranquilli». Dopo la Rai nuovo programma in radio

Di cambiare mestiere per ora Lucia Annunziata pare non averne alcuna intenzione. Dopo giorni di voci insistenti rilanciate in alcuni retroscena sui quotidiani che volevano la giornalista tra i nomi di punta dei candidati del Pd alle prossime Europee, è lei stessa a cercare di spegnere i rumors con una smentita secca. Al Fatto quotidiano Annunziata dice: «Non mi candiderò mai e poi mai alle Europee». Come aveva riportato ancora nelle ultime ore il Corriere della Sera, il nome di Annunziata circolava come possibile capolista per il Sud per il partito di Elly Schlein. Ipotesi seccamente negata dalla giornalista dopo l’addio alla Rai: «Né con il Pd né con nessun altro partito. Spero che questa smentita sia abbastanza chiara per mettere tranquilli tutti».

Lo scorso 25 maggio Annunziata aveva comunicato le sue «dimissioni irrevocabili» con un’email all’ad di viale Mazzini, Roberto Sergio. Uno strappo seguito da dure polemiche per quel disagio che l’ex conduttrice di In Mezz’ora aveva espresso nella nuova Rai sotto il governo Meloni, da cui temeva fisiologiche pressioni per la sua trasmissione. Nei giorni scorsi, Annunziata ha accettato una collaborazione con Radio 24, dove condurrà un programma il sabato mattina in coppia on il vicedirettore del Sole 24 ore, Daniele Bellasio. Secondo Prima Comunicazione, prima di accettare Annunziata aveva dovuto chiarire i rapporti contrattuali con la Rai, che le avrebbero impedito di condurre programmi giornalisti in Tv. Dagli accordi sarebbe esclusa la radio, così come la scrittura, oltre che le sue partecipazioni da ospite in televisione, ma «in un numero limitato».

