Padova, ubriaco fa pipì sull’auto. Giovane 28enne massacrato di botte finisce in coma

Un giovane di 28 anni, di origini colombiane, si trova ricoverato in terapia intensiva dopo esser stato aggredito e malmenato nella serata di venerdì primo settembre fuori dal disco bar Tropicana di San Giorgio delle Pertiche, nel padovano. Il ventottenne – magazziniere e residente a Cadoneghe – è ormai da giorni ricoverato all’ospedale di Padova ed è stato aggredito per futili motivi. Del caso nel parla il Corriere del Veneto. Il giovane è uscito durante una festa organizzata da alcuni parenti dal noto locale. Aveva bevuto e si è messo a fare i suoi bisogni fra le auto parcheggiate davanti. Davanti alla scena un passante è scoppiato in un attacco di ira e ha iniziato a colpirlo con pugni in faccia fino a farlo cadere. Nella caduta il 28enne ha sbattuto la testa contro l’asfalto, perdendo conoscenza. La vicenda è seguita dai carabinieri della stazione di Cittadella, intervenuti dopo essere stati allertati dal pronto intervento. Allo stato attuale – spiega il Corriere – il reato contestato sarebbe quello di percosse e lesioni, entrambi casi in cui la magistratura non può più procedere d’ufficio, grazie alla riforma Cartabia, dovendo quindi attendere una querela da parte dei parenti della vittima, che al momento non è stata ancora depositata. La vittima si trova ora in coma farmacologico per attenuare la pressione intracranica. il responsabile della aggressione è già stato individuato dai militari.

(Foto di repertorio, immagine di William Krause su Unsplash)

