Roma, morto 40enne: si era lanciato dal balcone con una tovaglia al collo

Aveva annodato una tovaglia al collo, come fosse un mantello da supereroe: un quarantenne a Pietralata (Roma) si è così sporto in maniera pericolosa dal balcone della sua abitazione, allarmando i vicini, che hanno chiamato i vigili del fuoco. Ma l’intervento dei pompieri non è bastato a evitare la tragedia, scrive la Repubblica: l’uomo, dopo aver cercato di aggrapparsi all’autoscala dei vigili, è precipitato per oltre dieci metri, perdendo la vita. I momenti sono stati immortalati in un video, poi condiviso sui social. L’uomo, forse con problemi psichici, aveva aggredito i pompieri al loro arrivo, lanciando contro di loro anche degli oggetti. Poi, nel tentativo di aggrapparsi al cestello, è scivolato. Ed è precipitato nel giardino condominiale. Il decesso è stato decretato poco dopo, a causa delle ferite riportate dall’uomo.

