Un cittadino marocchino è stato fermato per l’omicidio di Rossella Nappini a Roma

Un cittadino marocchino di 45 anni è in stato di fermo per l’omicidio di Rossella Nappini. Lo fa sapere l’agenzia di stampa Agi. A bloccare l’uomo sono stati i poliziotti della Squadra mobile di Roma. Ieri diverse persone erano state ascoltate in questura per ricostruire la vita della vittima. La posizione dell’uomo, destinatario di un fermo di indiziato di delitto, è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. La 52enne è stata uccisa ieri pomeriggio alle con oltre 20 coltellate in un androne di una palazzina in via Giuseppe Allievo, nel quartiere romano Trionfale. L’Ansa conferma che l’uomo in passato ha avuto una relazione con Nappini.

