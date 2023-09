«Non vogliamo tornare da mamma, abbiamo fame, vogliamo il gelato». La storia dei fratellini maltrattati che mangiavano la terra. Salvati dal Policlinico Umberto I di Roma

Pietro e Paolo, nomi di fantasia, hanno appena 4 e 6 anni. Sono stati portati dalla Polizia al nostro Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I di Roma il 10 maggio alle 16.47. Soli, denutriti, con ematomi e cicatrici. A comunicarlo è l’ospedale stesso che racconta la loro storia sui social. I bimbi vagavano da soli in una zona fuori dal Raccordo anulare. Le loro prime parole sono state un grido di aiuto: «Non vogliamo tornare dalla mamma, abbiamo fame, vogliamo il gelato».

Il recupero al Policlinico

Il personale ospedaliero, coordinato dalla Dottoressa Laura De Vito, medico di Direzione sanitaria, ha curato i piccoli nella Terapia Intensiva Pediatrica della Dottoressa Papov, dove sono rimasti fino al 17 maggio, per poi essere trasferiti in Gastroenterologia pediatrica seguiti dalla Dottoressa Marina Aloi. Presentavano gravi problemi alimentari. A causa dei residui presenti nello stomaco si ritiene che avessero mangiato della terra. I bambini sono stati seguiti sia sotto l’aspetto neurologico che nutrizionale, con la Dottoressa Isabella Preziosa, e dietetico, con la Dottoressa Romina Alberti. Cinque infermieri dedicati, coordinati dal Dott Carmine Rullo, si sono alternati per prendersi cura dei bambini h24. «Il piccolo Pietro – racconta l’ospedale – nonostante avesse 4 anni, all’arrivo in Pronto soccorso non era in grado neppure di camminare. Col tempo e con l’aiuto di fisioterapisti ha imparato a farlo, ad andare sul monopattino e anche a ballare. Il loro percorso di rinascita è stato illuminato dalla generosità dei volontari dell’associazione ARVAS, dai tanti regali che hanno ricevuto e dall’enorme affetto di tutti i professionisti sanitari che si sono occupati di loro». Oggi, Pietro e Paolo vivono serenamente in Casa Famiglia e sono adottabili.

Revocata la patria potestà ai genitori

Intanto, spiegano dal Policlinico, le indagini hanno confermato il grave stato di abbandono dei piccoli e di irresponsabilità totale dei genitori, a cui è stata revocata la patria potestà. Il 6 luglio i bambini hanno lasciato definitivamente l’ospedale. Il più grande è andato subito nella nuova Casa, mentre il piccolo Pietro è stato sottoposto prima a un delicato intervento in Neurochirurgia Pediatrica per ridurre delle raccolte ematiche, causate dalle percosse subite negli anni, che pressavano sul suo cervello e ne compromettevano la vista e altre funzioni.



(foto copertina Ufficio Stampa Policlinico Umberto I Roma)

