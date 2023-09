Brandizzo, l’ultimo video prima dell’incidente: l’ipotesi del treno in ritardo che ha confuso Massa

Un treno passa alle 23.45, è in ritardo. L’altro, quattro minuti più tardi, è quello che travolge i cinque operai impegnati nei lavori notturni sulle rotaie della stazione di Brandizzo. In quei 4 minuti la squadra potrebbe essere tornata al lavoro, senza che fosse ancora arrivata l’autorizzazione ufficiale e con la linea non ancora interrotta. Nel video esclusivo pubblicato da la Repubblica, registrato da una telecamera a circa 300 metri dal luogo della tragedia, si vede il passaggio di entrambi i convogli. Alle 23.45 sfreccia il primo, in ritardo, poi alle 23.49 arriva il secondo. Il momento dell’impatto sarebbe quello in cui si sente il fischio del treno, quando ormai è troppo tardi. E poi il rumore stridulo della frenata, circa 30 secondi per arrestare le carrozze del treno merci lanciate a 100 chilometri orari sui binari. Antonio Massa, il tecnico referente di Rfi indagato con il caposquadra della ditta appaltatrice dei lavori Andrea Girardin Gibin per omicidio con dolo eventuale, potrebbe aver fatto confusione con il passaggio del primo convoglio. Nel video rimasto in bozze sul profilo Instagram della vittima più giovane dell’incidente, Kevin Laganà, e recuperato da un suo parente, si sente Massa avvertire gli operai: «I treni passano di qua, alle 11.50 c’è l’ultimo. Io guardo il segnale, appena vi dico “Oh”, voi uscite da quella parte». Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che, dopo il passaggio del treno in ritardo, Massa abbia contattato la dirigente movimentazione Vincenza Repaci per avvisarla e aspettandosi di ricevere l’autorizzazione a procedere. Nel frattempo, i lavori sarebbero ripresi, prima della verifica di Repaci e del via libera per l’avvenuta interruzione di rete.

