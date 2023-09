Grecia, sale all’ultimo minuto sul traghetto e viene respinto dai marinai: cade in acqua e annega – Il video

Un imbarco all’ultimo minuto, la corsa per il traghetto, il diverbio con i marinai di vedetta. Così ha perso la vita tragicamente un uomo in Grecia, al porto del Pireo. Un incidente ripreso in diretta da più angolature e finito sui social, che ha fatto infuriare nelle ultime ore il Paese ellenico. E per il quale ora il capitano del ferry e tre membri dell’equipaggio dovranno difendersi dall’accusa di omicidio colposo. Tutto è successo quando un traghetto della linea Blue Horizon in partenza dal Pireo in direzione Creta stava per mollare gli ormeggi dal molo. Un uomo, che a quanto sembra aveva regolare biglietto ed era stato respinto poco prima dall’equipaggio, è arrivato di corsa sul ponte d’imbarco proprio mentre la nave stava per partire. Vedendolo, due marinai l’hanno respinto senza troppi complimenti, spingendolo verso la banchina. Ma la nave stava a quel punto lasciando gli ormeggi e alzando gradualmente il ponte, e così tra gli spintoni l’uomo è finito in acqua. Il video mostra piuttosto crudamente i due membri dell’equipaggio non muovere un dito né dare l’allarme. Il ferry è infatti poi partito sulla rotta stabilita, prima di essere costretto dalle autorità a fare marcia indietro. Quando l’uomo è stato trovato e portato a riva, infatti, era già privo di coscienza. I soccorritori non hanno potuto far altro poco dopo se non confermarne la morte per annegamento. Il ministro della Marina Miltiadis Varvitsiotis, come riporta il quotidiano greco Ekathimerini, ha espresso «shock, errore e dolore» per quanto accaduto, bollando il comportamento dei due dipendenti della Blue Horizon come un «vile insulto ai marinai greci». Varvitsiotis ha ordinato anche un’inchiesta su come l’autorità portuale del Pireo abbia gestito l’accaduto. Attica Group dal canto suo, la società proprietaria del marchio Blue Horizon, ha diffuso un breve comunicato in cui si è detto «devastato dal tragico incidente» e pronto a cooperare con le autorità.

