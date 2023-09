La moglie di Vannacci difende il generale: «Il libro di mio marito è ben scritto»

«Il libro di mio marito è ben scritto e argomentato». Ma anche: «In un mondo pieno di ipocrisia e politicamente corretto, è un’eresia avere opinioni personali da uomo con la schiena dritta e la capacità e il coraggio di assumerle e sostenerle!». La più grande fan di Roberto Vannacci, il generale dell’Esercito italiano, criticato per il suo libro «Il mondo al contrario», è la moglie Camelia Mihailescu. Rumena di origine, Camelia Mihailescu difende l’operato del marito sui social. Nei post, spiega un pezzo di Dagospia, se la prende contro «l’ipocrisia del politicamente corretto». «Si discute quindi che gli omosessuali siano dei privilegiati – spiega Zonetti – e che dall’alto delle loro posizioni di potere promuovano altri omosessuali invece degli etero, anche nelle forze dell’ordine – “the brotherhood of the ass”, la “confraternita del culo”, scrive un commentatore su un post di Camelia. Ma anche del fatto che alle donne si dica di non fare più figli e poi invece si diano a chi non può averne. Insomma, tematiche che nell’estate 2023 dopo l’uscita de Il mondo al contrario hanno occupato militarmente, è il caso di dirlo, i media». E la domanda della firma, sibillina: «Pronta a diventare anche lei un personaggio mediatico?».

