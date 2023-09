L’operazione interforze a Roma e Napoli: perquisizioni a Tor Bella Monaca e ai Quartieri Spagnoli – Il video

800 uomini in campo per un’operazione ad “Alto impatto”

Un’operazione interforze di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza è partita all’alba a Roma e a Napoli. 800 operatori con modalità “Alto Impatto” sono al lavoro a Tor Bella Monaca e nei Quartieri Spagnoli. In via dell’Archeologia si cercano armi e droga in 80 appartamenti. A Montecalvario, invece, l’attività si sta svolgendo con numerose perquisizioni e identificazioni di persone e veicoli sospetti. A Roma sono in campo anche gli agenti di Roma capitale, i vigili del fuoco e gli operatori dell’Ama. Il blitz è monitorato dall’alto da un elicottero.

