Un vino da 2,50 euro ha vinto un concorso internazionale, così la giuria si è fatta ingannare da uno scherzo

Cosa distingue un vino pregiato da un beverone alcolico qualsiasi? Gli esperti potrebbero rispondere che il criterio dipende da terroir di provenienza, annata, tipo di vinificazione, tempi di maturazione pazienti. Quanto accaduto al Gilbert & Gaillard International Wine Competition di Hong Kong offre invece una risposta più semplice: dalla bottiglia. Il premio del concorso, come racconta Gambero Rosso, è stato infatti assegnato a una bevanda di scarsissima qualità, reperita in un supermercato. Non è stato un errore, e nemmeno il caso, ma l’esito di uno scherzo architettato dalla trasmissione belga On n’est pas des pigeons, programma dell’emittente RTBF. Gli autori del programma hanno pensato bene di recarsi al supermercato e dirigersi verso lo scaffale dei vini più economici, fino a che non hanno individuato la bottiglia ideale: non costava nemmeno tre euro, per la precisione 2 euro e 50.

D’altronde non era che il frutto di un mix tra vinacce pressate, zucchero e acqua. Almeno lo era prima del restyling dei conduttori della trasmissione, che ha travasato il liquido scadente all’interno di un’altra bottiglia, costruita appositamente per l’occasione e uscita dalle cantine del prestigioso Le Château Colombier. Che ovviamente non è mai esistito, ma questo è un dettaglio ininfluente ai fini della partecipazione al concorso. Il vino è stato inviato tramite pacco espresso, ed è tornato a casa con la medaglia d’oro: i giudici lo hanno giudicato un prodotto di ottimo livello. «Colore rosso granato brillante. Naso timido che combina frutta a nocciolo, ribes, rovere discreto. Palato soave, nervoso e ricco, con profumi giovani e puliti che promettono una bella complessità. Evoluzione su spezie fini e un tocco di fuliggine. Molto interessante», ha commentato la scrupolosa commissione.

Leggi anche: