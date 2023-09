Bolzano, si lancia con la tuta alare e precipita nel bosco: morto un giovane altoatesino

Un uomo ha perso la vita oggi, domenica 10 settembre, dopo essere precipitato con la tuta alare a pochi chilometri da Bolzano. La vittima, un giovane altoatesino, si era lanciato dalla torre della rovina di Castel Greifenstein, conosciuto in italiano anche come Castel del Porco. Il suo cadavere è stato recuperato in una zona impervia dal soccorso alpino con l’ausilio dell’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. Secondo il racconto di un testimone, il giovane si era lanciato verso l’ospedale di Bolzano, dove probabilmente intendeva atterrare in uno dei campi con il paracadute. Qualcosa però è andato storto. Il cadavere dell’uomo è stato trovato in un bosco a poche decine di metri dal sentiero che da Settequerce porta al Castel del Porco. Secondo quanto riferisce l’Ansa, finora non si erano mai registrati lanci con la tuta alare in questa zona della conca di Bolzano. La salma del giovane altoatesino è stata recuperata dall’elicottero della Guardia di finanza e trasportata in un vicino ospedale. Sono in corso i rilievi dei carabinieri, che avranno l’obiettivo di provare ad accertare la dinamica della caduta.

Nella foto di copertina: I resti del Castel Greifenstein, vicino a Bolzano

