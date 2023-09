Basket, la Germania completa l’impresa: batte la Serbia 83-77 ed è campione del mondo per la prima volta nella storia

Per la prima volta nella storia, la Germania è campione del mondo. I tedeschi, nella Mall of Asia Arena di Manila, hanno sconfitto la nazionale serba, favorita della vigilia. Tuttavia, Dennis Schröder e compagni avevano già dimostrato in semifinale di essere capaci di ogni impresa, superando per 113-111 gli Stati Uniti. La finale dei mondiali di basket di oggi, 10 settembre, si è conclusa con il punteggio di 83-77 per i tedeschi. I serbi, guidati dal ct Svetislav Pešić, non centrano il sigillo iridato dal 2002, quando giocavano ancora sotto la bandiera della Jugoslavia. Ed è una seconda finale amara per la Serbia, ai Mondiali, negli ultimi nove anni: nel 2014, sempre all’atto finale, fu sconfitta dagli Stati Uniti. Il terzo posto dei mondiali di basket 2023, infine, se l’è aggiudicato il Canada, che ha battuto nella finalina proprio gli Stati Uniti, 127-118 dopo l’overtime.

